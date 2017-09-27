На Вінниччині поліція працює у посиленому режиму, щоб уникнути мародерства

У Калинівці та прилеглих селах, поблизу яких 26 вересня вибухнули боєприпаси, підрозділі головного управління Національної поліції області вживають дієвих заходів щодо недопущення мародерства та несанкціонованого проникнення громадян до зони можливого ураження. Про це повідомив в.о. керівника національної поліції у Вінницькій області Сергій Сокиран.

«Вранці 27 вересня у Калинівці був зафіксований один виклик поліцію щодо проникнення сторонніх осіб у житловий будинок. Але слідчо-оперативна група це не підтвердила. Встановити особу, що здійснила виклик не вдалося. Зараз перевіряється ще одна інформація – нібито в Калинівській лікарні відбулася крадіжка грошей із сейфу. Поки що вона не підтверджена, слідчо-оперативна група працює на місті події», – коментує Сергій Сокиран

За повідомленням Вінницької ОДА, для недопущення фактів мародерства в Калинівці та прилеглих селах до патрулювання додатково залучено 227 нацгвардійців та 18 одиниць техніки. Особовий склад виконує завдання шляхом патрулювання 22 спільних з Нацполіцією патрулів, 18 самостійних, 4 автомобільних патрулі та організовано роботу контрольно-пропускного пункту Нацгвардії України. Патрулі слідкують за правопорядком на вулицях міста та посилено охороняють периметр території, де відбулася надзвичайна подія.

Тим часом активісти Цивільного корпусу «Азов» повідомляють, що попри посилені заходи правопорядку, мародерство відбувається. Станом на 18.00 вони зафіксували сім випадків несанкціонованого проникнення сторонніх осіб до приватних помешкань.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця