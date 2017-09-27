НАЗК внесло припис керівнику ДП "Харківський автомобільний завод"

Співробітниками НАЗК в ході службової перевірки було виявлено порушення ЗУ "Про запобігання корупції" керівника "Харківського автомобільного заводу" Олександра Фотченкова. Про це повідомила прес-служба НАЗК.

Зазначається, що за результатами перевірки здійсненої Департаментом моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК, встановлено, що керівник Харківського автомобільного заводу, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, порушив вимоги ч.1 ст. 36 ЗУ "Про запобігання корупції", а саме у 30-денний строк після призначення на посаду не передав в управління іншій особі належні йому корпоративні права.

"На засіданні НАЗК було прийнято рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону генеральному директору ДК "Укроборонпром" Роману Романову. Припис внесено стосовно керівника ДП "Харківський автомобільний завод" Олександра Фотченкова", - повідомляє прес-служба НАЗК.

Згідно з приписом, НАЗК вимагає вжити заходів щодо усунення порушень вимог ЗУ "Про запобігання корупції" О.Фотченковим та розглянути питання щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності.