З 25 вересня переможець "Євробачення-2017" Сальвадор Собрал перебуває у відділі інтенсивної терапії у лікарні Санта-Круз в Лісабоні та бореться зі смертю. Його лікарі говорять, що це перегони з часом - якомога швидше йому потрібне донорське серце.

На пісенному конкурсі "Євробачення" у травні 2017 року він розчулив мільйони глядачів своєю спокійною джазовою баладою Amar pelos dois. Разом із сестрою Луїзою він заспівав пісню переможця під дощем із золотих конфетті, передає DW.

У свою чергу, 8 вересня у саду казино Estoril в Лісабоні. Луїза і Сальвадор Собрал співали Amar pelos dois ще раз, обоє плакали. Собрал, який має тяжко хворе серце, попрощався зі своїми фанами. Концерт називався Até já: "Бувайте!"

Перед тим у соціальних мережах він заявив про паузу в музичній кар'єрі, щоб сконцентруватися на своєму лікуванні. Собрал скасував усі заплановані концерти і попросив медіа поважати його приватну сферу.

Нагадаємо, 13 травня 2017 року перемогу в конкурсі "Євробачення" здобув представник Португалії Сальвадор Собрал із композицією "Amar Pelos Dois". Він набрав найбільшу кількість балів від журі та від глядачів.