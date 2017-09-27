Польські журналісти закликали РФ негайно звільнити Сущенка

Центр моніторингу свободи преси Асоціації польських журналістів (SDP) протестує проти продовження арешту в Росії кореспондента Укрінформу Романа Сущенка і закликає російську владу звільнити українського журналіста.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві SDP.

“Центр моніторингу свободи преси Асоціації польських журналістів рішуче протестує проти продовження ще на два місяці арешту у Москві журналіста українського інформагентства “Укрінформ” Романа Сущенка за звинуваченням у шпигунстві і закликає російську владу зняти звинувачення проти журналіста і негайно його звільнити”, - йдеться у повідомленні SDP.

Польські журналісти також закликають міжнародні організації, аби вони здійснили кроки, які сприятимуть звільненню Сущенка й інших українських журналістів, які утримуються в Росії та на окупованих нею територіях.

Сущенко був затриманий у Москві 30 вересня 2016 року. Асоціація підкреслює, що він став “символом переслідування українських журналістів” у Росії, на Донбасі та окупованому Криму. Зазначається, що йому тривалий час відмовляли у спілкуванні з родиною, не дозволяли побачення з українським священиком, ускладнювалося листування з друзями та знайомими.

Польські журналісти нагадують, що, крім Сущенка, переслідування з боку російських властей також зазнають журналісти Микола Семена у Криму та Станіслав Асєєв на Донбасі.