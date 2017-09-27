Порошенко скликає військовий кабінет у зв'язку з вибухами у Калинівці

У зв'язку з вибухами на військових складах у Калинівці Вінницької області президент України Петро Порошенко скликає військовий кабінет за участю керівників силових відомств.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Прийняв рішення скликати військовий кабінет за участі прем'єр-міністра, секретаря РНБО, міністра оборони, начальника Генштабу, голови СБУ, а також керівництва Нацполіції, Нацгвардії та Служби надзвичайних ситуацій одразу після їх повернення з Вінниці", - написав Порошенко.

Він додав, що отримавши доповідь начальника Генштабу та голови СБУ, одразу доручив їм вилетіти на Вінничину. За словами президента, він протягом ночі отримував інформацію штабу з ліквідації аварії, від прем'єр-міністра та міністра оборони.

"Хочу відзначити ефективні дії центральної та місцевої влади під час евакуації населення. Окремо хочу подякувати всім волонтерам, які допомагають рятувати людей", - написав Порошенко.

На військових складах у Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня прогриміли вибухи. Наразі з місця надзвичайної події евакуювали 30 тисяч людей.