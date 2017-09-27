Порошенко закликав посилити тиск на РФ через вирок Умерову

Президент України Петро Порошенко назвав вирок проти одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова ганебним та закликав посилити тиск на Росію.

Про це йдеться у повідомленні президента на сторінці у Facebook.

"Ганебний "вирок" проти Ільмі Умерова. Незламний герой свого народу, проти якого Москва застосувала найгірші методи радянської репресивної машини – від каральної психіатрії до колоній-поселень, - написав президент.

Порошенко закликав партнерів спільним фронтом посилити тиск на російську окупаційну владу для припинення переслідування українських громадян в українському Криму.

Нагадаємо, Умеров заявив, що залишається переконаним прихильником повернення анексованого Криму під контроль України.