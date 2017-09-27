Пожежу у Калинівці загасять максимально швидко, - Гройсман

Рятувальники наразі працюють над тим, щоб локалізувати пожежу на складах зі зброєю у Калинівці. Про це заявив прем'єр-міністр Володмир Гройсман з місця подій у Вінничині у відеотрансляції на своїй сторінці у Facebook.

Він зауважив, що о четвертій ранку стало видно й чутно, що вибухи на складах з боєприпасами вщухають.

"Військові, ДСНС працюють над тим, щоб локалізувати пожежу і приборкати максимально швидко вибухи. Це дасть нам можливість входити на території і обстежити їх на наявність уламків і одразу перейти до відновлення пошкодженої території, зокрема і вибуховими хвилями", - наголосив Гройсман.

За його словами, територія, охоплена вогнем, з висоти виглядає достатньо серйозно, втім всі служби працюють над тим, аби усунути цю надзвичайну ситуацію якнайшвидше.

У свою чергу, двоє жителів області зазнали поранень під час евакуації із зони ураження вибухами військових складів під Калинівкою. Про це заявив перший заступник очільника Вінницької ОДА Андрій Гижко, повідомляє "Укрінформ".

"Є дві постраждалих людини, але, скажемо так, це травми викликані більше суматохою і панікою. Наприклад, коли людина похилого віку швидко збиралася, в неї була травма і вона надломила кістку. Всі вони зараз у Вінницькій ЦРЛ, їм надали допомогу", - наголосив він.

Гижко зауважив, що у Вінницькій районній лікарні також приймають евакуйованих із зони ураження. Тим часом евакуйованих з Калинівки людей прийняли шість населених пунктів району, вони знаходяться у безпечній зоні, за 20-25 км від палаючого арсеналу.

Нагадаємо, у селищі Калинівка Вінницької області ввечері 26 вересня сталися вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України.