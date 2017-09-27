Правоохоронці затримали іспанця мароканського походження, який вербував в ІД

Правоохоронні органи Бельгії затримали іспанця мароканського походження, який очолював центр вербування членів терористичного угрупування "Ісламська держава". Про це повідомив у Twitter глава МВС Іспанії Хуан Ігнасіо Зойдо.

Detenido en Bélgica un español de ascendencia marroquí de 26 años por liderar una célula de captación y adoctrinamiento para #Daesh. pic.twitter.com/btVP6xd5bZ — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) September 27, 2017

"26-річний іспанець марокканського походження був заарештований в Бельгії за лідерство у вербуванні в ІД", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше коаліція заявила про вбивство двох ключових ватажків ІД у Сирії.