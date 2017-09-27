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Альбер Камю, французький письменник, філософ, публіцист

Правоохоронці затримали іспанця мароканського походження, який вербував в ІД

27 вересня, 2017 - 12:06

Правоохоронні органи Бельгії затримали іспанця мароканського походження, який очолював центр вербування членів терористичного угрупування "Ісламська держава". Про це повідомив у Twitter глава МВС Іспанії Хуан Ігнасіо Зойдо.

"26-річний іспанець марокканського походження  був заарештований в Бельгії за лідерство у вербуванні в ІД", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше  коаліція заявила про вбивство двох ключових ватажків ІД у Сирії.

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