Причиною пожежі в Калинівці міг стати безпілотник, - радник Порошенка

Радник президента України Юрій Бірюков повідомляє, що причиною пожежі на складах боєприпасів в Калинівці міг стати безпілотник. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Боєць з одного з постів встиг доповісти про дивний звук. Через кілька секунд почалися вибухи на відкритому майданчику. Периметр охоронявся надійно, тож - схоже на безпілотник. І так, СБУ намагалася перехопити. Кажуть, неофіційно, що когось навіть затримали напередодні. Але хтось прорвався", - написав Бірюков.