Сапери почали розмінування Калинівки, - СБУ

Вибухотехніки розпочали розмінування територій в районі Калинівки (Вінницька область), де напередодні на другому за масштабністю складі боєприпасів в Україні сталася пожежа та подальша детонація снарядів.

Про це повідомила спікер Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Справу про вибухи в Калинівці для розслідувань передали співробітникам СБУ. Раніше військова прокуратура вже кваліфікувала надзвичайну подію на Вінниччині за статтею про диверсії.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії, у тому числі допитуються очевидці та інші свідки подій. Станом на 16 годину триває локалізація наслідків надзвичайної події на військових складах", - повідомила вона.

Для слідчих важливо, що території вже почали розміновувати, адже це дозволить за свіжими слідами дослідити місце події та призначити необхідні експертизи.

Нагадаємо, що КМУ затвердив положення про оповіщення про надзвичайні ситуації.