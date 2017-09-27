США розширили санкції проти КНДР

США розширили санкційний список проти Північної Кореї, додавши вісім банків та більше двох десятків громадян. Про це повідомляє CNN.

Йдеться про північнокорейців, які представляють банки своєї країни в Китаї, Росії, Лівії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Ми орієнтуємося на північнокорейські банки та фінансових посередників, які діють як представники північнокорейських банків у всьому світі", - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін.

"Це ще більше покращує нашу стратегію повністю ізолювати Північну Корею з метою досягнення наших більш широких цілей мирного і без'ядерного корейського півострова", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Сполучені Штати хочуть вирішити загострення ядерної кризи з Північною Кореєю дипломатичним шляхом.