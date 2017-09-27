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Альбер Камю, французький письменник, філософ, публіцист

Стали відомі результати жеребкування 1/8 розіграшу Кубка України

27 вересня, 2017 - 13:14

Сьогодні, 27 вересня, о 12:00 в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 розіграшу Кубка України сезону 2017/2018, в якому візьмуть участь 16 команд: 10 переможців третього попереднього етапу, до яких приєдналися 6 кращих Прем'єр-Ліги сезону 2016/2017.

Пари 1/8 фіналу:

Дніпро-1 - Чорноморець

Арсенал Київ - Верес

Олександрія - Динамо

ФК Львів - Сталь

Таврія Сімферополь - Маріуполь

Ворскла - Олімпік

Прикарпаття - Десна

Зоря - Шахтар

Базовий день проведення матчів - 25 жовтня.

Нагадаємо, чемпіоном світу з футболу серед паралімпійців стала збірна України.

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