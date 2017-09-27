Стали відомі результати жеребкування 1/8 розіграшу Кубка України

27 вересня, 2017 - 13:14
Сьогодні, 27 вересня, о 12:00 в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 розіграшу Кубка України сезону 2017/2018, в якому візьмуть участь 16 команд: 10 переможців третього попереднього етапу, до яких приєдналися 6 кращих Прем'єр-Ліги сезону 2016/2017.
Пари 1/8 фіналу:
Дніпро-1 - Чорноморець
Арсенал Київ - Верес
Олександрія - Динамо
ФК Львів - Сталь
Таврія Сімферополь - Маріуполь
Ворскла - Олімпік
Прикарпаття - Десна
Зоря - Шахтар
Базовий день проведення матчів - 25 жовтня.
Нагадаємо, чемпіоном світу з футболу серед паралімпійців стала збірна України.