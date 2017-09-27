Суд Києва звільнив Лавриновича з-під арешту

Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та скасував рішення Печерського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці.

Як передає "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в середу.

Цим самим рішенням Апеляційний суд постановив звільнити Лавриновича з-під варти в залі суду.

Нагадаємо, що ГПУ просило суд арештувати Лавриновича на 2 місяці.