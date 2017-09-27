Суд переніс засідання у справі Януковича на 28 вересня

Оболонський районний суд Києва переніс засідання у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича на завтра, 28 вересня 2017 року.

Про це сьогодні у ході засідання заявив головуючий суддя, передає РБК-Україна.

"Перерва оголошена до завтра до 10.00 години", - сказав суддя.

Під час засідання прокурорами був представлений відеодоказ - інтерв'ю Януковича каналу "Дождь".

"До погодження правової позиції захист не зможе прокоментувати докази", - сказав адвокат Януковича Максим Герасько.

Адвокат також стверджує, що в нього було недостатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи.

"Враховуючи, що з 18 серпня було багато часу для вивчення матеріалів. Якщо захист надасть квитки на поїздку до підзахисного, то це буде підставою для оголошення перерви у суді", - сказав суддя.

6 вересня Януковичу повідомлено про підозру у конституційному перевороті 2010 року.