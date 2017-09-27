Трамп виступив за об'єднану Іспанію

Президент США Дональд Трамп закликав Іспанію залишатися об'єднаною за кілька днів до референдуму в Каталонії щодо питання незалежності.

Про це Трамп заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм у Трояндовому саду (Rose Garden) Білого дому, повідомляє The Hill.

"Я можу сказати, говорячи тільки від себе, що я хотів би, щоб Іспанія продовжувала бути об'єднаною", - сказав Трамп, зазначивши, що ця проблема "розгорталася протягом століть".

"Я думаю, що жителі Каталонії вже давно говорять про неї. Я впевнений, якби ви мали точні цифри та точні опитування, то ви б побачили, що вони люблять свою країну", - сказав Трамп.

"Вони люблять Іспанію. І вони не залишать її. Тому я за об'єднану Іспанію. Я дійсно думаю, що жителі Каталонії залишиться з Іспанією. Я думаю, що було б нерозумно не зробити саме так. Бо мова йде про те, щоб залишитися з дійсно великою, красивою і дуже історичною країною", - заявив Трамп.

Нагадаємо, в Іспанії загострюється політична криза навколо референдуму про незалежність Каталонії, запланованого на 1 жовтня. Генеральна прокуратура дала розпорядження поліції Каталонії взяти під контроль усі виборчі дільниці в регіоні, починаючи з п'ятниці, 29 вересня.

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