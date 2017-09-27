Трампа закликали у петиції підтримати ініціативу України щодо миротворців на Донбасі

На сайті Білого дому зареєстрували петицію із закликом до президента США Дональда Трампа підтримати запропонованою Україною ініціативу щодо введення миротворчої місії ООН на всю територію окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Ми закликаємо Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, як лідера США – постійного члена Ради Безпеки ООН, підтримати пропозицію України щодо початку розгортання миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй шляхом розгортання відповідних військових, поліцейських та цивільних осіб персоналу в окремих районах Донецької та Луганської областей України та вздовж російсько-українського кордону без участі країни-агресора", - йдеться у тексті петиції.

Наразі під петицією поставили свої підписи 13 людей.

Аби петицію розглянули у Білому домі, потрібно зібрати 100 тисяч підписів до 20 жовтня.

Нагадаємо, 20 вересня президент України Петро Порошенко закликав ООН підтримати ініціативу введення миротворчої місії Організації на Донбасі, підкресливши необхідність її обов'язкової присутності на всій території, що перебуває під російською окупацією.