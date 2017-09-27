Туреччина призупиняє рейси до Іракського Курдистану

Перельоти між Туреччиною та іракськими містами Ербіль та Сулейманія будуть тимчасово зупинені з п'ятниці, 29 вересня.

Про це йдеться у заяві Консульства Туреччини в курдському регіоні Іраку, повідомляє The Associated Press.

Заява Анкари з'явилася після того, як Ірак закликав міжнародних перевізників тимчасово зупинити рейси до курдського регіону після того, як відбувся референдум за незалежність від Іраку.

Польоти між Туреччиною та іракськими містами Ербіль та Сулейманія будуть призупинені о 16:00 в п'ятницю, 29 вересня.