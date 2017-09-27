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Альбер Камю, французький письменник, філософ, публіцист

Туреччина призупиняє рейси до Іракського Курдистану

27 вересня, 2017 - 22:23
Фото Reuters

Перельоти між Туреччиною та іракськими містами  Ербіль  та  Сулейманія  будуть тимчасово зупинені з п'ятниці, 29 вересня.

Про це йдеться у заяві Консульства Туреччини в курдському регіоні Іраку, повідомляє The Associated Press.

Заява Анкари з'явилася після того, як Ірак закликав міжнародних перевізників тимчасово зупинити рейси до курдського регіону після того, як відбувся референдум за незалежність від Іраку.

Польоти між Туреччиною та іракськими містами  Ербіль  та  Сулейманія  будуть  призупинені  о 16:00 в п'ятницю, 29 вересня.

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