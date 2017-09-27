Twitter планує збільшити кількість символів у повідомленнях вдвічі

Керівництво сервісу мікроблогів Twitter планує збільшити вдвічі кількість символів у повідомлення. Про це йдеться у твіті, який опублікований від його імені.

"Не можете вмістити ваш твіт в 140 символів? Зараз ми з невеликою групою користувачів намагаємося збільшити ліміт до 280 символів! Вас надихає така можливість? Читайте наш блог, щоб дізнатися, як це можна буде зробити!" – йдеться в повідомленні.

Як можна зрозуміти з цього невеликого послання, спочатку нова функція буде доступна тільки невеликій кількості користувачів, і потім вже розширена на всіх бажаючих.

Як відомо, зараз всі повідомлення в мікроблозі обмежені 140 символами.

Нагадаємо, 23 вересня засновник Facebook Марк Цукерберг заявив про намір у найближчі півтора року продати до 75 мільйонів акцій компанії.