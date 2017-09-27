У Донецькій області перевіряють військові склади, - Жебрівський

Військові склади в Донецькій області перевіряють з понеділка, 25 вересня.

Про повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає "112 Україна".

"Ще після того, як відбувся вибух у Новоянисолі, було зібрано нараду і розставлені акценти. Крім військової прокуратури і тих людей, які згідно зі своїми посадовими обов’язками зобов’язані перевіряти склади й інші речі", - сказав Жебрівський.

Він додав, що завдання були поставлені ще в понеділок і комісія почала роботу.

"Думаю, у зв’язку із тим, що йде війна, кожен об’єкт, який викликає зацікавленість у ворога, також передбачає небезпеку для цивільних, має бути під детальною увагою", - зазначив Жебрівський.

Пожежа на складі однієї з військових частин під Маріуполем спалахнула увечері в п'ятницю, 22 вересня. Повідомляється, що перед пожежею на складі прогриміли кілька вибухів.

В оперативному штабі ЗСУ "Південь" заявили, що пожежа на складі боєприпасів, за попередніми даними, могла виникнути через навмисний підпал трави на сусідньому полі.

Учора, 26 серпня, вибухнули склади у Калинівці Вінницької області.