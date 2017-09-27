У Львові перевірять усі ринки після масового отруєння людей

«День» уже повідомляв про те, що у місті сталося масове (найбільше за останні 10 років!) отруєння людей вудженою рибою, котру потерпілі купили у п’ятницю, 21 вересня, на найбільшому, а головне – найдешевшому ринку Львова – «Привокзальному». Загалом до інфекційної лікарні з діагнозом «гостра кишкова інфекція» упродовж доби потрапили 64 особи (з них – 7 дітей). Вже відомо, що спричинили отруєння сальмонели.

Продавчині, яка без жодних дозволів торгувала рибою, котру, до слова, сама й власноруч коптила десь у гаражах, оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. І тепер їй, згідно з повідомленням Нацполіції, загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі за ч.2 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Сьогодні у Львівській міській раді відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було заслухано звіт Держпродспоживслужби, обласного лабораторного центру і Національної поліції та запропоновано перевірити щодо дотримання умов реалізації харчових продуктів усіх ринки Львова. Також – посилити контроль за дотриманням вимог щодо реалізації на ринках продуктів, забезпечити періодичний лабораторний контроль якості продукції відповідно до вимог нормативно-технічної документації та без попереднього проведеної ветеринарно-санітарної експертизи продуктів не надавати реалізаторам торговельних місць.

Щодо, власне, отруєних, то нині на стаціонарному лікуванні перебувають 52 особи (з них – 6 дітей). Стан ушпиталених, зазначають у Львівській інфекційній лікарні, задовільний. Всі потерпілі отримують необхідний обсяг терапії.

Досудове розслідування стосовно продавчині скумбрії гарячого копчення триває. Наразі встановлено, що вона на ринку офіційно торгувала… спеціями. Щодо риби, то жодних дозволів на її реалізацію, а тим паче – на приготування, жінка не мала.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.