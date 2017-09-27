У Львові представили виставку-протест п’ятьох художників

26 вересня у львівському Палаці мистецтв відбулося відкриття акції-протесту «Виставка нескорених художників». Організаторами її стало п'ятеро митців, яких, на їхню думку, незаконно було виключено із львівського осередку Спілки художників України.

«Вигнанцями» із Спілки стало три скульптори та два графіки - Василь Ярич, Дмитро Парута, Сергій Якунін, Вікторія Ковальчук та Василь Заляско. Як вони заявляють, причиною виключення послужили незручні питання до керівництва Спілки художників щодо майна організації.

«Цією виставкою ми хочемо привернути увагу громадськості Львова і всієї України до свавілля, що відбувається в майнових справах ЛОО НСХУ, а також до порушення наших прав на творчість і професійне зростання на благо нашої Батьківщини і культурне збагачення народ», - заявила графік Вікторія Ковальчук.

Окрім робіт п'ятьох художників-вигнанців на виставці можна побачити роботи і інших художників. В такий спосіб їх колеги приєдналися до акції-протесту та висловили їм свою підтримку.

Довідка «Дня"

П'ятьох львівських митців виключили з обласного осередку НСХУ через «порушення морально-правових норм» у квітні цього року. На думку художників, їх виключили з організації через те, що вони ставили до керівництва осередку незручні питання, які стосувались майна спілки. Мова йде про Художньо-Виробничий комбінат на вул. Козланюка 17, багетну фабрику на вул. Бойківській 5, приміщення магазину-салону «Художник» та Галереї «Артес», скульптурні майстерні на вул. Самчука 26. А також про Львівську експериментальну кераміко-скульптурну фабрику на вул. Мучній 32, яка на даний час за призначенням не функціонує та зруйновану будівлю Спілки художників на площі Міцкевича, 9.

Павло Паламарчук, Львів.