У Львові відбудеться фестиваль сучасної музики "Контрасти"

Це вже 23-й такий міжнародний захід, а розпочнеться він 6 жовтня у Львівській філармонії. Стартуватиме з прем’єри – концерт-відкриття зіграє Академічний симфонічний оркестр філармонії під диригуванням Тараса Криси. У програмі – «Шейкерські петлі» американського композитора Джона Адамса та «Музика для струнних, ударних і челести» видатного угорця Бели Бартока, які вперше прозвучать у Львові.

Загалом фестиваль триватиме 15 жовтня – на різних майданчиках та навіть у різних містах – Львові, Тернополі та Києві.

Участь у «Контрастах» візьмуть музиканти та композитори з України, США, Польщі, Болгарії, Норвегії, Великобританії, Італії, Франції, Японії та Азербайджану. На фесті презентуватимуть себе молоді виконавці, а також звучатиме багато музики українських композиторів – Євгена Станковича, Василя Барвінського, Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика, Вірка Балея, Богдани Фроляк та інших.

Організатор обіцяють й дуже цікаву традиційну «Ніч контрастів» – з 21.00 до ранку, коли відбудеться концерт до 80-річчя Валентина Сильвестрова, електро-акустичний перформанc BACKSPACE, а ще виступатимуть флейтисти, віолончелісти та органісти.

Детальніше про програму та учасників ХХІІІ «Контрастів» – у наступних числах «Дня».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів