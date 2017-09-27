У Рівному вдруге відбувається міжнародний кінофестиваль

У Рівному розпочався Міжнародний кінофестиваль «Місто Мрії». Він триватиме упродовж 5 днів. За цей час можна буде переглянути більше 100 конкурсних фільмів від авторів із різних куточків світу. Кінодійство такого масштабу у місті відбувається вже вдруге. Цьогорічний фестиваль зібрав майже вдвічі більше учасників, додав номінацій, розширив свої межі і став благодійним. Незмінною залишилася зелена доріжка на церемонії відкриття замість звичної червоної. За задумом організаторів, вона символізує заклик рухатися вперед.

«Торік, коли ми готувалися до проведення першого кінофестивалю, знаходилися скептики, які говорили, що з цього нічого не вийде. Натомість на сьогодні ми маємо людей, які нас підтримують. У журі працюють відомі режисери, продюсери, кінокритики та актори, які представляють Україну, Білорусь, Німеччину. А на цьогорічну конкурсну програму фестивалю надіслали 250 робіт із 47 країн світу, тоді як минулоріч було 80 фільмів і, відповідно, 29 країн, - розповідає директор Рівненського міжнародного кінофестивалю «Місто Мрії» Віктор Булига. – Також у нас з’явилися нові номінації. Це «Музичне відео» «Студентське кіно», а ще окрема номінація для місцевих авторів із Рівненщини та Волині. Річ у тім, що нам вдалося провести «Кіношколу в Рівному», що являла собою серію майстер-класів від фахівців цієї сфери. Тому й охочих втілювати кінопроекти побільшало».

Загалом у конкурсну програму експерти відібрали трохи більше 100 фільмів. Це і ігрове кіно різних жанрів – від похмурих драм до комедій, і документальні стрічки, і відеокліпи. На фестивалі представлені як короткометражки, так і повний метр. Тематика робіт також різноманітна – війна на сході і трагедія людей, які втратили рідний дім, історія золотої рибки, яку випустили на волю, відносини батьків та дітей, бабусь і внуків, сімейні скелети в шафі і зустріч із дівчиною мрії. Одним із тих, хто презентував свою роботу в перший день показу, став автор зі Словенії Жига Цівер. Він зняв детективну історію з несподіваним закінченням.

«Мені завжди подобалися фільми, де є таємничі, навіть містичні місця, фатальні жінки, дим цигарок. Тож на фестивалі я представив коротке ігрове кіно, яке можна віднести до жанру «нуар»», - пояснює Жига Цівер.

Загалом покази фільмів влаштовуватимуть на різних майданчиках. А останній фестивальний день відбудеться у місті Дубно і стане благодійним. Адже кошти від продажу квитків спрямують на лікування місцевої мешканки.

Окрім переглядів кіноробіт, на учасників фестивалю чекають також майстер-класи, презентації проектів та круглі столи.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне