У США почали будувати стіну на кордоні з Мексикою

У США почали будувати перші прототипи стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє прес-служба митниці та прикордонної служби США.

Будівництво 8 стін почали 26 вересня у прикордонному місті Сан-Дієго.

"Ми прагнемо забезпечити наші кордони. Наша багатогранна стратегія забезпечення безпеки американського народу включає перешкоди, інфраструктуру, технології та людей", - сказав заступник керівника митниці США Рональд Вітіелло.

Прототипи стіни будуть висотою від 18 до 30 футів (5-9 м). Чотири з них побудують із бетону, решту - "з альтернативних або інших матеріалів".

Завершити будівництво стін передбачається впродовж місяця.

Нагадаємо, у серпі уряд Мексики заявив, що не збирається фінансувати будівництво стіни на кордоні з США, як пропонує американський президент Дональд Трамп.