У США викрили пов'язаних з РФ бізнесменів, які фінансували виборчу кампанію Трампа

Підприємці Леонард Блаватник, Саймон Кукс та Ендрю Інтратер, котрі представляють в Сполучених Штатах інтереси великих російських компаній, внесли у передвиборчий фонд чинного американського президента біля $2 млн.

Це з'ясувалося під час спеціального розслідування Роберта Мюллера, метою якого є вивчення можливих зв'язків Трампа з елітою Росії, повідомляє ABC.

"Вочевидь, якщо ті, хто робив такі внески, пов'язані з Кремлем, це викликає інтерес", - зазначив член спецкомітету з розвідки Палати представників конгресу США Адам Шифф