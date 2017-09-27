У Вінниці відкрилася "Літературна кав’ярня", де за офіціантів бібліотекарі

До Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають 30 вересня, вінницька «Тімірязєвка» презентувала оригінальний проект «Літературна кав’ярня» – це новий формат творчих зустрічей між читачами, бібліотекарями та письменниками.

26 вересня, у перший день роботи «Літературної кав’ярні», відвідувачам запропонували досить цікаве «меню»: поетичний десерт, ідеальну страву для кавомана-читача-мандрівника, бліц-повідомлення з історії кави, книжкову виставку про кавові шедеври та літературну мітку на кожному горнятку. Презентувавши всі «страви» про кавово-читацькі новинки, бібліотекарі взялися частували відвідувачів справжньою ароматною кавою, а поети – ліричною поезією.

«Сучасна бібліотека – це не просто місце, де зберігаються книги, це заклад, який популяризує книгу всіма можливими способами. «Літературна каверна» – один із варіантів. Ми вирішили змінити звичний формат презентації творчості вінницьких поетів і перенести наші зустрічі у затишну атмосферу кав’ярні, де можна було б попити каву, поспілкуватися, послухати вірші і дізнатися багато цікавого та корисного, – коментує завідувач відділу попереднього замовлення та видачі літератури Вінницької обласної бібліотеки імені Тімірязєва Ольга Подзолкіна. – Сьогодні до кав’ярні завітали студенти-учасники літературних гуртків, які вперше прочитали свої авторські поезії на широкий загал. Також долучилися до частування і знані письменники Анатолій Мартинюк, Валентина Сторожук, Віктор Крупка. Усіх відвідувачів кавою забезпечив власник однієї з кав’ярень міста».

Презентація книжкових новинок під частування кавою у «Літературній кав’ярня» проводили вперше. Але зважаючи на зацікавленість цією подією у «Фейсбуці» та чималу кількість охочих долучитися за «читання-застілля», бібліотекарі планують зробити такі неформальні зустрічі традиційними.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото авторки