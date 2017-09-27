У Вінниці працюють пункти прийому для евакуйованих людей

У чотирьох вінницьких школах № 5, 6, 29 та 31 розгорнули пункти для розміщення жителів Калинівки та прилеглих сіл, яких цієї ночі евакуювали до Вінниці. Навчання у цих школах призупинили, решта навчальних закладів працюють у звичному режимі.

Координаційні центри зі збору речей і допомоги працюють по всьому місту. Один з них розгорнувся безпосередньо на вулиці навпроти Центрального автовокзалу. У соціальних мережах волонтери з різних ГО створили групу «SOS Вінниця-Калинівка», куди «стікається» вся інформація про потреби і допомогу.

«На базі вінницької школи № 6 ми прийняли вже 130 людей, які поступили ще зночі. Усіх їх оглянув лікар. Переважна більшість з них – це літні люди, які мають проблеми з тиском. У спортзалі розгорнули спальники та каремати. Там можна відпочити і поспати. У шкільній столові працюють кухарі, з 8.00 вже можна було добре поснідати, – коментує представник волонтерської організації «Брат за брата» Владислав Козер. – Вінничани дуже активно зносять речі першої необхідності, продукти харчування, матраци та ковдри. Дехто навіть пропонує ночівлю або тимчасову оселю. Активно працюють водії-волонтери, які доставляють людей із зони ураження та за потреби перевозить їх зі школи до родичів чи знайомих, при чому навіть у інші міста».

За повідомлення Вінницької міської ради, наразі евакуйовані можуть зупинитися у Вінницькій міській школі № 6 (вулиця Стрілецька, 12) та Вінницькій міській школі № 31 (вулиця Богдана Ступки, 13, ). Контактна особа: працівник відділу НС Вінницької міської ради Євген Володимирович (067) 431-65-41

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото авторки