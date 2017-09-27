Вибухи у Калинівці: евакуйовано понад 30 тисяч людей, постраждали 2 жінки

З Калинівки та сусідніх сіл у Вінницькій області, де напередодні сталися вибухи на військовому складі, триває евакуація місцевого населення. Свої домівки наразі залишили понад 30 тисяч людей.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Поліцейські надають допомогу в проведенні термінової евакуації людей з місць, які можуть потенційно бути ураженими уламками від вибуху снарядів – населених пунктів Калинівського та Вінницького районів. Вже евакуйовано понад 30 тисяч людей", - йдеться у повідомленні.

Дві жінки з неважкими травмами звернулися за медичною допомогою, повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко.

У селищі Калинівка Вінницької області ввечері 26 вересня сталися вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"26 вересня близько 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України поблизу смт Калинівка. Здійснено оповіщення жителів смт Калинівка та населених пунктів в 10 кілометровій зоні (Павлівка, Медвідка, Дорожне, Сальнік, Стрижів) у населених пунктах проживає близько 25 тис. чоловік. Здійснюється евакуація населення", - йдеться у повідомленні.

Територія загоряння на складах боєприпасів становить близько 10% від загальної площі арсеналу, повідомляє Генштаб.

Станом на 06:00 евакуйовано близько 24 000 людей. Розміщення евакуйованого населення здійснюється у Вінницькій районній лікарні. За попередньою інформацією травмована 1 особа, повідомили у ДНСН.

Перекрито рух для всіх видів транспорту на автодорозі М-21 Житомир – Могилів – Подільський. Крім того, закрито рух залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка, а також рух повітряного транспорту в радіусі 50 км від центру смт Калинівка.

"Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 1255 чоловік та 47 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС — 155 чоловік особового складу та 39 одиниць техніки, Національної поліції — 70 чоловік особового складу та Національної гвардії України 1000 чоловік особового складу, Міністерства оборони України 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежних танки, ВАТ "Укрзалізниця" 3 пожежних потяга", - повідомляє ДСНС.

Відпрацьовуються різні версії причин пожежі на складі боєприпасів в районі Калинівки, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Мобілізовані всі служби, всі працюють, ситуація контрольована, вживаються заходи по гасінню пожежі, мобілізована техніка й особовий склад. Зараз всі роблять все можливе. Кожен підрозділ виконує свої функції – ДСНС, Нацполіція, Міноборони", - сказав прем'єр.

Він також зазначив, що наразі відпрацьовуються різні версії причин події, і, ймовірно, йдеться про зовнішні чинники.

Працює телефонна "гаряча лінія" Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за номером 043-332-13-35.