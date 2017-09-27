Угорська влада планує відгородитися від АЧС в Україні парканом

Спалах епідемії африканської чуми свиней в Угорщині може призвести до скорочення 60-70% експорту, і до того, що 35% виробництва свинини стане нерентабельним. Про це повідомив президент угорської асоціації свиноводства (MSTSZ) Іштван Горват під час 78-ї Національної сільськогосподарської виставки, передає УНН.

"Ми можемо очікувати на великі проблеми, якщо вірус африканської чуми свиней таки потрапить до Угорщини з України. Якщо так станеться, то експорт стане неможливим, а це у свою чергу призведе до перевиробництва на внутрішньому ринку і до значного зниження цін. До 35% виробництва свинини (а це 1,2 млн голів) стане нерентабельним", - заявив він.

Саме тому, у міністерстві сільського господарства Угорщини вважають за необхідне зведення додаткового кордону у вигляді паркану на межі із Україною.

"Для запобігання появі африканської чуми свиней в Угорщині потрібні додаткові запобіжні заходи", - зазначив заступник державного секретаря Міністерства сільського господарства Лайош Богнар.

Зокрема, у планах будівництво великого подвійного паркану по всій території кордону між Угорщиною та Україною.

Кордон між країнами, як відомо, проходить на території, що межує із Закарпаттям і має чимало незахищених ділянок, якими користаються як дикі тварини, так і контрабандисти.

Нагадаємо, що раніше про наміри відгородитися від України додатковим парканом заявили у Польщі. У такий спосіб західні сусіди теж прагнуть вберегтися від епідемії АЧС, що вирує Україною вже другий рік поспіль.

Раніше оновлену інструкцію щодо боротьби з АЧС передали на погодження чиновникам.