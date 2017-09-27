Україна піднялась у світовому рейтингу конкурентоздатності

27 вересня, 2017 - 18:53
Україна посіла 81-ше місце із 137 країн у щорічному глобальному рейтингу конкурентоздатності The Global Competitiveness Index 2017-2018.
Про це повідомляється на сайті Всесвітнього економічного форуму.
У 2016-2017 роках Україна була на 85-му місці серед 138 країн світу. Однак до цього вона займала 79-у позицію.
Наразі сусідами України у рейтингу стали Бразилія - 80-е місце, та Бутан - 82-е місце.
В першу п'ятірку увійшли Швейцарія, Сполучені Штати Америки, Сінгапур, Нідерланди та Німеччина відповідно.
Останні п'ять місць зайняли Мавританія, Ліберія, Чад, Мозамбік та Ємен.
Джерело: День