Україна піднялась у світовому рейтингу конкурентоздатності

Україна посіла 81-ше місце із 137 країн у щорічному глобальному рейтингу конкурентоздатності The Global Competitiveness Index 2017-2018.

Про це повідомляється на сайті Всесвітнього економічного форуму.

У 2016-2017 роках Україна була на 85-му місці серед 138 країн світу. Однак до цього вона займала 79-у позицію.

Наразі сусідами України у рейтингу стали Бразилія - 80-е місце, та Бутан - 82-е місце.

В першу п'ятірку увійшли Швейцарія, Сполучені Штати Америки, Сінгапур, Нідерланди та Німеччина відповідно.

Останні п'ять місць зайняли Мавританія, Ліберія, Чад, Мозамбік та Ємен.