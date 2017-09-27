Україна піднялася на 4 позиції у глобальному рейтингу конкурентоспроможності

27 вересня, 2017 - 12:11
У щорічному рейтингу глобальної конкурентоспроможності GCI Global Competitiveness Index Україна піднялася на чотири позиції у порівняні з 2016 роком і посіла 81 місце.
Про це повідомляється в оприлюдненому рейтингу Всесвітнього економічного форуму.
Перешкоджають веденню бізнесу в Україні перш за все інфляція, корупція та політична нестабільність, зазначили автори доповіді.
Сусідами України у рейтингу стали Бразилія і Бутан.
Перше місце в списку посіла Швейцарія, яка незмінно очолює рейтинг протягом останніх років.
Друге місце зайняли США, Сінгапур опустився на третю сходинку.
У п'ятірку держав також потрапили Нідерланди та Німеччина.
Росія займає 38 місце у рейтингу.
Останні місця зайняли Мавританія, Ліберія, Чад, Мозамбік, Ємен.