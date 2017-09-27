Україна встановила новий рекорд з експорту сої

Україна в 2016/17 маркетинговому році (МГ) експортувала 2,9 млн т соєвих бобів, що на 23% перевищило показник попереднього сезону і стало рекордом зовнішніх відвантажень за всю історію спостережень.

Про це повідомляє АПК-Інформ.

Відзначається, що найбільшими покупцями української сої в сезоні, що завершився стали Туреччина - 26% загального обсягу експорту, Іран - 20% та Єгипет - 20%.

Зазначимо, в 2014/15 МР експорт сої склав 2,4 млн т, що на 92% більше попереднього. Основними імпортерами були Туреччина (близько 40%), Іран (близько 20%) і Єгипет (близько 5%). За перші 8 місяців 2015/16 МР експорт склав 1,7 млн т, що на 11% менше, ніж в 2014/15 МР.