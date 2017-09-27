Українець Ломаченко увішов у топ-3 найкращих боксерів світу

Український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко піднявся на третє місце в рейтингу кращих боксерів світу за версією журналу The Ring. Про це йдеться на сайті видання.

Такий прогрес став можливий після того, як перший номер списку Андре Уорд (32 перемоги, 16 - нокаутом) оголосив про завершення кар'єри. Таким чином, усі боксери автоматично піднялися на одну сходинку.

Новим лідером рейтингу став чемпіон світу в середній вазі за версіями WBA, WBC, IBF, IBO Геннадій Головкін із Казахстану. На другому місці - абсолютний чемпіон першої напівсередньої ваги Теренс Кроуфорд (США), передає Еспресо.

На четвертому місці одразу після Ломаченка в рейтингу йде його наступний суперник кубінець Гільєрмо Рігондо.

Рейтинг складено незалежно від вагових категорій боксерів.