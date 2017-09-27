Умеров: Залишаюся переконаним прихильником повернення Криму до України

Один з лідерів кримськотатарського руху Ільмі Умеров заявив, що залишається переконаним прихильником повернення анексованого Криму під контроль України.

Про це він сказав 27 вересня після оголошення вироку, виступаючи перед прихильниками, які прийшли підтримати його біля будівлі підконтрольного Кремлю Сімферопольського райсуду, передає Крим.Реаліі.

"Не дивлячись на таку ситуацію, я ще раз заявляю, що я не змінюю переконань, не змінюю своїх поглядів, і залишаюся переконаним прихильником повернення Криму до України. Вважаю анексію - анексією, окупацію - окупацією, а нинішню владу - злочинною", - зазначив Умеров.

Нагадаємо, сьогодні підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд оголосив вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Умерову призначено покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

У свою чергу, МЗС України вимагає від Росії звільнити Умерова і називає злочинним і незаконним вирок.