Уряд додатково виділив 116 млн грн на житло для сімей загиблих у АТО

Уряд направив додатково понад 116 млн грн на житло для сімей загиблих та тих, хто отримав інвалідність в АТО.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

"Уряд затвердив розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 115997295 грн на виплату грошової компенсації для отримання житлових приміщень для сімей загиблих осіб, а також для осіб із інвалідністю І−ІІ групи та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у поточному році додатково виплатять грошову компенсацію 166 сім’ям загиблих осіб і бійців із інвалідністю.

У Кабміні зазначили, що станом на 27 вересня з метою виплати компенсацій 265 особам цих категорії вже розподілено субвенцію на загальну суму 212,108 млн грн.

Нагадаємо, що Кабмін змінив порядок надання соцдопомоги дітям.