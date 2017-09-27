Ужанські мотиви представили в атріумі Закарпатської ОДА

У вівторок, 26 вересня, в Ужгороді свої роботи, натхненні Стужицькими вересневими барвами, для широкого глядацького загалу виставкою «Ужанські мотиви. Смарагдові барви Стужиці»презентували художники з різних куточків України. Митці упродовж кількох днів переносили на полотна смарагдові барви, якими сповнений Ужанський національний природний парк на Великоберезнянщині.

Куратори пленеру – голова Благодійного фонду «Мистецька співдружність «Сьогодні» Юрій Дік та доцент Закарпатської академії мистецтв, заслужений художник України Антон Ковач – зібрали у мальовничому куточку – парку «Стужиця» – двадцять художників із Харкова, Львова, Івано-Франківська, Києва та Закарпаття, які упродовж десяти днів, часом мокнучи під дощем, змальовували красу Ужанського національного парку. Серед них – Олександр Криушин, Василь Дуб, Орест Косар, Василь Красьоха, Олександр Шандор, Олена Кондратюк, Володимир Сандюк та інші.

Директор УНП Віктор Биркович каже, що «подібні мистецькі заходи привертають увагу громадськості до краси природи рідного краю та змушують задуматись над її збереженням. Тому вже в наступному році кількість пленерів та акцій, які пропагують бережне ставлення та любов до природи, збільшиться».

Виставка картин «Ужанські мотиви. Смарагдові барви Стужиці» триватиме в Закарпатській ОДА до кінця тижня. А 29 вересня стане відоме ім’я переможця пленеру та виставки, який отримає спеціальну нагороду «Срібний пензель».

Василь Ільницький, Ужгород