В Одесі суд арештував будівлі згорілого табору "Вікторія"

Приморський районний суд Одеси наклав арешт без права розпорядження і користування на 18 будівель і споруд дитячого табору "Вікторія" на Дачі Ковалевського.

Про це у середу повідомляє одеське видання "Думская".

Суд задовольнив клопотання поліцейського слідчого. Загальна площа заарештованих будівель складає 4065,4 кв. м.

"Зазначене майно зберегло сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину... Слідчий довів, що існують ризики його перепланування, зміни цільового призначення, пошкодження або знищення, що в подальшому ускладнить встановлення істини і проведення необхідних слідчих дій", - йдеться в ухвалі.

Арешт накладений у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 ст. 270 КК України – "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей".

Трагедія в одеському дитячому оздоровчому комплексі "Вікторія" сталася в ніч із 15 на 16 вересня. У результаті пожежі загинули три дитини.