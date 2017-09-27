В окупованому Криму сьогодні оголосять вирок Ільмі Умерову

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня має оголосити вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Початок засідання призначено на 11:30.

Про це повідомив Крим.Реалії адвокат Умерова Марк Фейгін.

Захист готується до оголошення обвинувального вироку. При цьому адвокат додав, що міжнародний розголос може вплинути на результат вироку, який може бути умовним.

Оприлюднена 25 вересня доповідь Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації в анексованому Криму також може вплинути на пом'якшення вироку Умерову, зазначив Фейгін.

Російський прокурор запросив покарання для Ільмі Умерова у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на 3 роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю.

У 2016 році слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу, звинувативши його у публічних закликах до сепаратизму.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.