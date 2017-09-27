В Північному Льодовитому океані виявили скупчення пластику вагою більше 1 тис. тонн

Міжнародна дослідницька група в складі експертів з Іспанії, Великої Британії, США, Японії та Саудівської Аравії виявила велике скупчення пластику в Північному Льодовитому океані. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science Advances.

Передбачається, що загальний обсяг пластику, який сьогодні плаває у водах Арктики, може досягати 1 тис. 200 тонн.

"Людська активність, яка зростає, в теплій і безльодовій Арктиці стала причиною поширення мікропластику у водах Північного Льодовитого океану, і це пляма в майбутньому може стати ще більше", - пояснили дослідники, передає УНН.

Раніше дослідники вважали, що лише 3% всього викинутого пластику опиняється в водах Світового океану, проте насправді його кількість може досягати 40%.

Відзначається, що в світі вже відомі три "сміттєвих плями". Найбільша з них - Тихоокеанський "сміттєворот", виявлений в 1997 році після довгих років моніторингу кількості відходів, що скидаються в океан. Ще два скупчення пластику та іншого сміття, яке не розкладається, знаходяться в Індійському і Атлантичному океанах.