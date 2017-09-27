В Єрусалимі розкопали могилу середини Бронзової доби

Археологи виявили поховання людини, поряд з яким знайшли амфору зі скелетами обезголовлених жаб. Вік незвичайної могили оцінюється приблизно в чотири тисячі років, повідомляє Jewish Business News.

Знахідка відноситься до так званого ханаанського періоду, тобто до середини Бронзового століття. У той час в басейні струмка Нахаль Рефаім розташовувалося кілька поселень. Археологи виявили два храми і кілька могил, передає Укрінформ.

"У той час було прийнято ховати померлих разом зі свого роду "похоронним набором", який, як вважалося, буде служити померлому в потойбічному світі. Коли ми видалили камінь, який блокував відкриття гробниці, ми виявили незаймані тарілки і амфори. В одному з глечиків, на наш подив, ми знайшли купу дрібних кісток. З'ясувалося, що це, принаймні, дев'ять жаб. Цікаво, що вони були обезголовлені", - повідомили керівники розкопок Шуа Кіслевіч і Зохар Тургеман-Яффі.

На думку вчених, жаби могли використовуватися як підношення у вигляді їжі, щоб померлий зміг поїсти в потойбічному світі. Крім того, у єгиптян і у інших сусідніх народів жаби вважалися символом відродження.

В посудині з жабами також виявлені залишки фінікової пальми, котра була частиною природної флори цього регіону. Вчені вважають, що ці пальми могли бути частиною саду, в якому проходили похоронні церемонії.