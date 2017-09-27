Вибухи на складах боєприпасів у Калинівці припинилися, - Міноборони

Станом на 20:00 27 вересня на військовому арсеналі в Калинівці, де напередодні сталася пожежа, не зафіксовано жодного випадку детонації боєприпасів.

Про це йдеться на сайті Міноборони України.

"За повідомленням Оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Калинівці, починаючи з 19:00 на військовому арсеналі Озброєння Збройних сил України не пролунало жодного вибуху. Поодинокі осередки вогню, що періодично виникають на території об’єкту, одразу гасяться пожежними танками", – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що заходи з ліквідації наслідків події тривають, ведеться знешкодження вибухонебезпечних предметів, працюють групи розмінування.

Понад 700 військовослужбовців ЗСУ залучені до ліквідації наслідків цієї події.