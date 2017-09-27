ЄС виділить 500 млн євро на переселення біженців

Єврокомісія виділить 500 млн євро для підтримки держав ЄС, які розмістять у себе ще 50 тисяч біженців.

Про це заявив сьогодні у Брюсселі єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос.

"Люди, які справді потребують захисту, не повинні ризикувати своїм життям або залежати від контрабандистів. Переселення має стати кращим способом для біженців, щоб отримати захист. Ми виконали свою обіцянку: до кінця року буде переселено майже 23 000 осіб", сказав він.

"Понад 65 мільйонів людей переміщуються по всьому світу, і ми не можемо перестати виявляти солідарність з цими відчайдушними людьми та країнами, які їх приймають. Саме тому ми пропонуємо підтримати ще 50 тисяч місць на переселення, на які буде виділено півмільярда євро, і я розраховую, що країни-члени візьмуть амбіційні зобов'язання", - додав він.

Нагадаємо, що Раду ЄС закликали включити Болгарію і Румунію до Шенгенської зони.