З Калинівки та прилеглих сіл евакуювали близько 28 тисяч людей, - Нацполіція

Станом на 03.15 год з Калинівки та прилеглих сіл евакуювали близько 28 тисяч людей, 8 тисяч з яких – з допомогою громадського транспорту. Про це повідомили у Нацполіції.

"Поліція, військовослужбовці Нацгвардії і Збройних сил України забезпечують евакуацію мешканців м. Калинівка і прилеглих сіл. Станом на 03.15 год. вже евакуйовано близько 28 тисяч людей, 8 тисяч з яких – з допомогою транспорту, наданого місцевою владою", йдеться у повідомленні.

В ДСНС повідомили, що станом на 6:30, згідно з попередньою інформацією травмовано 1 людину. Постраждалу в стані середньої важкості госпіталізовано до Вінницької Центральної районної лікарні.

"На охорону публічної безпеки та порядку на території Вінницької області залучено понад 2,8 тисяч працівників поліції. Безпосередньо поблизу місця вибуху несуть службу 70 працівників Калинівського відділу поліції, 100 працівників апарату поліції Вінниччини, 60 патрульних поліцейських, 40 працівників обласного управління поліції охорони", - відзначили в поліції.

До несення служби залучено майже 140 військовослужбовців Нацгвардії, працівники ДСНС, Міноборони.

Нагадаємо, у Вінницькій області горять військові склади боєприпасів.