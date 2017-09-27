З лікарні у Калинівці евакуювали 150 пацієнтів

Через вибухи на військових складах під Калинівкою з центральної районної лікарні перевезли до Вінниці 150 пацієнтів.

Усі евакуйовані громадяни забезпечені тимчасовим розміщенням та гарячим харчуванням. За необхідності їм надається медична допомога, запевнив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко.

«Із Калинівської районої центральної лікарні до медзакладів Вінниці перевезено 150 хворих, серед яких три породіллі. Одна із них уже народила у пологовому будинку обласного центру, – повідомив Андрій Гижко. – Однак у селах, які розташовані близько до епіцентру зривів досі залишаються люди. Вони відмовилися від евакуації. Хоча біля районної державної адміністрації постійно чергують автобуси, які готові вивозити людей у бік Хмільницького та Козятинського районів. В санаторіях Хмільника вже розмістили 1,5 тисячі людей, 14 тисяч людей перебувають у сільських радах, школах, будинках культури Калинівського району».

Унаслідок надзвичайної ситуації ніхто не загинув. Тілесні ушкодження отримали дві літні жінки, які доставлені до центральної лікарні Вінницького району.

На військових складах у Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня прогриміли вибухи. Наразі з місця надзвичайної події евакуювали 30 тисяч людей.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця