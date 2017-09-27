За день бойовики 7 разів порушили "тишу" на Донбасі

Від початку доби незаконні збройні формування 7 разів порушили "тишу" на Донбасі. Внаслідок бойових дій втрат серед українських захисників немає.

При цьому окупанти активно застосовували зброю, калібр якої перевищує 100 міліметрів, інформує прес-центр АТО.

"Так, вночі, упродовж майже двох годин, бойовики двічі били з танку поблизу Авдіївки. На підступах до цього прифронтового міста противник випустив і 10 мін калібру 120 міліметрів та 13 мін калібру 82 міліметри", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначили у штабі, бойовики обстрілювали Авдіївську промзону з гранатометів різних видів.

"Під вогонь ворожого 120-міліметрового міномета потрапили укріплення сил АТО біля Пісків. А стрілецька зброя окупанта працювала неподалік Кам’янки", - повідомили у прес-центрі.

На Приморському напрямку бойовики били із 82-міліметрового міномета на околицях Талаківки, а з гранатометів поблизу Гнутового. Також під вогнем великокаліберних кулеметів опинились наші опорні пункти неподалік Мар’їнки.

На Луганському напрямку з опівночі зберігався режим "тиші", додали у штабі.