Закон про освіту набуде чинності 28 вересня

Нова редакція "Закону про освіту" у середу, 27 вересня, опублікувана у газеті "Голос України". Він набуде чинності 28 вересня.

Згідно з документом він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статей 38 та абзацу третього частини другої ст. 59, абзаців першого і третього частини другої ст. 61, які набирають чинності з 1 січня 2018 р; частини п'ятої ст. 61 і частини десятої ст. 78 цього закону, а також частини третьої ст. 43 закону України "Про загальну середню освіту" (в редакції), які набирають чинності з 1 січня 2019 р; абзац другий підпункту 5 пункту 4 розділу "Прикінцеві та перехідні положення", який набирає чинності з 1 січня 2030 року.

Закон має важливе для формування нової траєкторії навчання у школі, для утвердження формальної, неформальної та інформальної освіти. Реформа освітнього простору спрямована на його демократизацію та більшу автономність.

Навколо прийняття закону спалахнув міжнародний скандал. Угорщина заявила, що блокуватиме ініціативи щодо євроінтеграції України в Європейському Союзі через мовну статтю закону.