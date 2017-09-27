Закон про освіту не суперечить українсько-угорському базовому Договору, - посол

Новий Закон України "Про освіту" не суперечить українсько-угорському базовому Договору щодо забезпечення реалізації прав національних меншин.

Про це заявила послиня України в Угорщині Любов Непоп в ефірі угорського телебачення HirTV.

"Новий Закон не суперечить українсько-угорському базовому Договору, в якому йдеться про зобов'язання країн поважати права нацменшин, забезпечити викладання рідної мови або рідною мовою, гарантуючи при цьому і засвоєння державної мови, забезпечити, щоб представники нацменшин не мали жодних негативних наслідків для себе з-за того, що вони належать до нацменшин, а наразі якраз мова і йде про те, що вони зазнають таких негативних наслідків через неволодіння державною мовою. Викладання національної мови чи національною мовою на всіх рівнях, як це передбачено Договором, забезпечуватиметься і відповідно до нового Закону, але при цьому не всі предмети викладатимуться мовою нацменшин; на виконання Закону будуть розроблятися конкретні програми, які складатимуться із залученням національних громад", - пояснила Непол.

Послиня наголосила, що Україна не планує закриття національних шкіл чи звільнення вчителів, а планує підвищити їхню кваліфікацію. З п'ятого класу учні матимуть можливість вчити не лише угорську мову, буде вивчення також одного чи декількох предметів угорською мовою, про що рішення має ухвалити сама школа. Школи будуть забезпечені необхідними словниками, щоб діти могли засвоїти термінологію і державною, і рідною мовами.

"Україна не має наміру звузити, а навпаки прагне розширити можливості для нацменшин. Наразі в Берегівському районі 75% випускників шкіл не здали ЗНО з української мови, загалом у Закарпатті - 36%. Понад 60% випускників угорських та румунських шкіл не склали ЗНО з математики та історії України. Ці діти не можуть потрапити до університетів з-за незнання української мови і обов'язком держави є забезпечити її викладання", - зазначила Непол.

Україна вже висловила готовність до двосторонніх консультацій і з угорською стороною, і з експертами Ради Європи, нагадала послиня.

"Міністр закордонних справ України висловив свою готовність приїхати до Будапешта, більше того, запропонував разом з угорським колегою Петером Сійярто поїхати і до Закарпаття, і в Дебрецен. Що ж до заяв стосовно того, що Україні буде боляче, то Дебреценський університет вже ухвалив рішення про нагородження В.Путіна, яке боліло Україні і проти якого ми разом маємо виступити", - нагадала Непол.

26 вересня Угорщина заявила, що блокуватиме у Європейському Союзі будь-які ініціативи щодо зближення альянсу з Україною через новий закон про освіту.