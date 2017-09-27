Жінкам Саудівської Аравії дозволять керувати автомобілями

У Саудівській Аравії жінкам дозволять отримувати водійські права і керувати автомобілями. Король Саудівської Аравії Салман підписав указ, який відповідні органи країни повинні втілити до червня 2018 року. Про це у вівторок, 26 вересня, повідомила державна агенція Saudi Press Agency.

Саудівська Аравія залишалася єдиною країною в світі, де жінкам було заборонено керувати автомобілями.

У Державному департаменті США привітали це рішення. Прес-секретарка Держепу Гізер Науерт назвала його "великим кроком у правильному напрямку", цитує агентство Reuters.

Нагадаємо, раніше вперше з моменту заснування Саудівської Аравії жінкам дозволили відвідати Міжнародний стадіон імені Короля Фахда в столиці Ер-Ріяді.

У Саудівській Аравії проводиться сувора політика розділення людей за статтю. Наприклад, жінкам заборонено починати навчання та подорожувати без без дозволу батька, чоловіка або брата. Проте останнім часом влада королівства йде на деякі обережні поступки. У липні саудівське міністерство освіти дозволило школяркам державних шкіл займатися спортом.