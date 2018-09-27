Бойовики 8 разів порушили режим тиші на Донбасі

У четвер, 27 вересня, російсько-окупаційні війська вісім разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

За даними українських військових, бойовики здійснювали прицільні обстріли по позиціях ООС біля Кримського, Новотошківського, Золотого, Троїцького, Новотроїцького, Гнутового та Водяного з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"В ході бойових дій втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили у штабі.