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Бойовики 8 разів порушили режим тиші на Донбасі

27 вересня, 2018 - 18:55

У четвер, 27 вересня, російсько-окупаційні війська вісім разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

За даними українських військових, бойовики здійснювали прицільні обстріли по позиціях ООС біля Кримського, Новотошківського, Золотого, Троїцького, Новотроїцького, Гнутового та Водяного з  озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"В ході бойових дій втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили у штабі.

Джерело: День

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