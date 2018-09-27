Через ігнорування Дня пам'яті "червоного терору" перевірять 6 телеканалів

Нацрада з телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки 6 телеканалів, які не приділили належної уваги Дню пам'яті "червоного терору" 5 вересня.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

За її даними, телеканали "1+1", Newsone, "Перший київський", Hromadske, "Правда тут Київ" та "34" (Дніпро) не виконали "Правила ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті".

Моніторинг показав, що мовники проігнорували вимоги, за якими 5 вересня потрібно було мінімум раз на дві години поширювати в ефірі інформацію про День пам’яті, о 12:00 оголосити хвилину мовчання, а також у певний час транслювати на екрані палаючу свічку або відповідне стилізоване зображення.

"Після проведення позапланових перевірок Національна рада розгляне їх результати на своєму засіданні і ухвалить відповідні рішення", - резюмували у прес-службі.

У Нацраді нагадали, що 5 вересня в Україні відмічають День пам’яті – 100 років із дня початку "червоного терору" − злочинної репресивної політики комуністичного режиму.